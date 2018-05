International اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Yemeni parliament Speaker congratulates his Argentine counterpart on National Day



SANAA, May 24 (Saba) – Speaker of parliament Yahiya Ali al-Raei, on Thursday sent a massage of congratulation to the speaker of the People’s Council of Argentine, Emilio Monzó, on the occasion of National Day.





Sameera Hassn



