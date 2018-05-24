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مصدر عسكري سوري: التحالف الأمريكي يعتدي على بعض مواقعنا العسكرية بريف دير الزور
[24/مايو/2018] دمشق - سبأ:
اعتدى طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم على بعض مواقع الجيش العربي السوري في الريف الجنوبي الشرقي بدير الزور وذلك في إطار دعمه المفضوح لتنظيم داعش الإرهابي.

 وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الانباء السورية /سانا/: “تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال وحميمية فجر اليوم لعدوان شنه طيران “التحالف الأمريكي” بالتزامن مع تحشدات لإرهابيي تنظيم داعش”.

 ولفت المصدر في تصريحه إلى أن النتائج اقتصرت على الأضرار المادية.

وجاء العداون بعد أقل من 24 ساعة على إحباط الجيش العربي السوري والقوات الرديفة لهجوم إرهابيين من “داعش” على عدد من النقاط العسكرية في بادية الميادين بريف دير الزور والقضاء على أكثر من 10 منهم بعضهم من جنسيات اجنبية وإيقاع عشرات المصابين وتدمير إحدى آلياتهم.

وتقود الولايات المتحدة منذ اغسطس 2014 تحالفاً مع عدد من الدول الغربية تزعم أنها تحارب من خلاله تنظيم داعش الإرهابي في حين تؤكد الوقائع أن التحالف يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش” لشن هجمات إرهابية على مواقع الجيش العربي السوري والمنشآت الحكومية والتجمعات السكنية.

وارتكب التحالف خلال السنوات الماضية عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشآت حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.


سبأ
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