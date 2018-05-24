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​الجيش اللبناني: عيد المقاومة والتحرير محطة تاريخية مشرقة
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​الجيش اللبناني: عيد المقاومة والتحرير محطة تاريخية مشرقة
[24/مايو/2018] بيروت - سبأ:
أكدت قيادة الجيش اللبناني أن عيد المقاومة والتحرير محطة تاريخية مشرقة يحتفل بها اللبنانيون بقلوب ملؤها الاعتزاز مستحضرين يوم الانتصار على العدو الإسرائيلي وترسيخ حدود الكرامة والسيادة الوطنية والتضحيات الجسام التي قدمها الشهداء.

 وأشارت قيادة الجيش في بيان لها اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير “إلى أن الجنوب اللبناني اصبح واحة أمان واستقرار بفضل إرادة أبنائه وجهوزية الجيش للدفاع عنه بعد ان كان ساحة مفتوحة للعدو الإسرائيلي الذي ما زال يواصل ارتكاب المجازر الوحشية والجرائم بحق الشعب الفلسطيني ويتابع نسج المؤءامرات والمخططات الخبيثة إرضاء لأطماعه في الاراضي والمياه اللبنانية”.

وجددت قيادة الجيش ثباتها في الدفاع عن الحقوق المشروعة لأن الحق واضح جلي وليس وجهة نظر خاضعة للمزاعم والافتراءات الإسرائيلية داعية العسكريين اللبنانيين إلى ان يكونوا على أتم الاستعداد للذود عن كرامة بلدهم وأهلهم مهما بلغت المخاطر.

ويحيي اللبنانيون غدا الذكرى الثامنة عشرة لعيد المقاومة والتحرير الذي شكل منعطفا مهما في مسيرة المقاومة الوطنية التي استطاعت الانتصار على العدو الاسرائيلي ودحره من ارض الجنوب وتطهيره من دنس إرهابه.



سبأ
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