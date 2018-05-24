مسؤولة كورية شمالية تنتقد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي [24/مايو/2018] بيونغ يانغ - سبأ:

انتقدت تشوي سون هوي نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس حول بلادها مؤكدة أن بيونغ يانغ لن تجبر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بواسطة التهديدات.



وقالت تشوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية اليوم: “لا يمكنني أن أكتم مفاجأتي تجاه تصريحات جاهلة وغبية تصدر عن نائب رئيس الولايات المتحدة” واصفة تلك التصريحات بـ “الجامحة والوقحة”.



وكان بنس أدلى بتصريحات يوم الاثنين الماضي لقناة فوكس نيوز حول برنامج كوريا الديمقراطية النووي زعم فيها أن “كوريا تحاول السعي للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة مقابل وعود لا تنوي الوفاء بها”.



وأضافت تشوي: “إن بيونغ يانغ لن تجبر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بواسطة تهديدات قيادات واشنطن” مشيرة إلى أن بلادها لن تتوسل إلى الولايات المتحدة من أجل الحوار.



وتابعت تشوي: “إنه في حال أساءت الولايات المتحدة إلى نوايانا الحسنة وتمسكت بتصرفات غير قانونية ومشينة سأتقدم باقتراح لقيادتنا العليا لإعادة النظر بالقمة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة”.



وكانت كوريا الديمقراطية هددت منتصف الشهر الجاري بإلغاء القمة المرتقبة بين رئيسها وترامب الشهر المقبل في سنغافورة بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية فيما أكدت في آذار الماضي أنها لن تجلس إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة وفقا لشروط واشنطن بل استنادا إلى مبدأ الندية والحوار المتكافئ.







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