إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية [24/مايو/2018] القدس المحتلة-سبأ:

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وبحالات اختناق خلال اقتحامها مدينتي نابلس وقلقيلية في الضفة الغربية.



وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مناطق شرق مدينة نابلس واطلقت الرصاص تجاه الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لها ما أسفر عن إصابة أربعة منهم بالرصاص فيما تعرض آخر للدهس من قبل سيارة للاحتلال ما أدى إلى كسر في رجله.



كما أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية واطلاقها الغازات السامة تجاه الشبان فيما اعتقلت أربعة شبان من البلدة بينهم أسير محرر.







إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية كما داهمت احياء عصيدة وبيت زعتا وأجرت حملات تفتيش في منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس أربعة فلسطينيين خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق عدة بالضفة الغربية.



إلى ذلك جدد مستوطنون إسرائيليون اليوم اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في المسجد.



وفي قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال صيادين شقيقين قبالة بحر مدينة غزة واستولت على مركب صيد بعد أن فتحت النيران تجاه مراكب الصيادين.





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