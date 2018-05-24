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آخر تحديث: الخميس، 24 - مايو - 2018 الساعة 02:51:28م
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي في فنزويلا تود روبينسون .. متهماً إياه بـ "التخابر" ضد حكومة البلاد.
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترو
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  رياضة
    " الفيفا" يدعو لتقديم أسماء لاعبي منتخبات كأس العالم الـ 23 قبل بداية المونديال
[24/مايو/2018] زيؤرخ - سبأ:
دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم في نسختها 21 المقامة في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو، تقديم قائمة لاعبي كل منتخب قبل 85 دقيقة من صافرة بداية المونديال على أبعد تقدير.

 وقال الاتحاد في بيان له على موقعه إن القائمة تتكون من 23 لاعبًا (11 أساسيًا و12بديلاً) بحيث يشكل اللاعبون الأحد عشر التشكيل الأساسي الذي يشارك به الفريق في المباراة، بينما يلزم اللاعبون الاثنا عشر الآخرون مقاعد البدلاء.

 وشدّد على أهمية تطابق أرقام الأقمصة التي يحملها اللاعبون الأرقام المسجلة في قائمة الفريق (من الرقم 1 حتى 23)، بينما على جميع حراس المرمى إرتداء زي مختلف، وحمل كابتني الفريقين الشارة المميزة ، ومن بين هؤلاء اللاعبين يجب أن يكون هناك ثلاثة حراس مرمى، على أن يحتفظ أحدهم بالقميص رقم 1.



سبأ
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