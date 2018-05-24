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آخر تحديث: الخميس، 24 - مايو - 2018 الساعة 02:51:28م
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مناقشة احتياجات المواطنين في عزلة العزكي بالمحويت
[24/مايو/2018] المحويت  - سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية في عزلة العزكي بمديرية الرجم محافظة المحويت  برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر  احتياجات المواطنين من الخدمات  وسبل تعزيز الاصطفاف الوطني في مواجهة العدوان .

وتطرقت الأمسية بحضور وكيل المحافظة لشؤون الاوقاف منير خطرا ومدير المديرية محمد البصل وأعضاء السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ، إلى الصعوبات التي تواجه المواطنين جراء استمرار العدوان الأمريكي السعودي الغاشم وحصاره الجائر ، وآلية تعزيز الاصطفاف في مواجهته.

وأكد المحافظ بن حيدر ضرورة اضطلاع الجميع بدورهم في مساعدة المحتاجين والفقراء وتخفيف معاناتهم خاصة خلال الشهر الكريم ومواجهة التحديات التي فرضها العدوان .

وأشار إلى أهمية الأمسيات واللقاءات في تقييم سير الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق والمديريات .

وحث محافظ المحويت على الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء . مشيدا بانتصارات وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

فيما أكد المشاركون استمرار الصمود والتحشيد لمواجهة العدوان ورفد ميادين العزة والكرامة بالرجال.. منوهين بالصمود الأسطوري للشعب اليمني والذي ساهم في تحقيق الانتصارات ضد قوى العدوان.

وأشاروا إلي الحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار ، لافتين إلى أهمية تنسيق الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار .  

تخلل الأمسية عدد من الكلمات والقصائد الشعرية أكدت استمرار الثبات والصمود وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف النيل من وحدة الجبهة الداخلية.


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