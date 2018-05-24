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آخر تحديث: الخميس، 24 - مايو - 2018 الساعة 02:51:28م
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الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مخطط استيطاني جديد في الضفة الغربية
[24/مايو/2018] القدس المحتلة - سبأ:
صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بصورة فورية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم بناء 3900 وحدة استيطانية في أكثر من 30 تجمعا استيطانيا من بينها مستوطنات “أرييل ومعاليه أدوميم وكريات أربع وكفار عتصيون”.

 يشار إلى أن كيان الاحتلال أقام آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل رفض سلطات الاحتلال جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات وبأنها تشكل انتهاكا لميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.



سبأ
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