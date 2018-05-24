ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 24 - مايو - 2018 الساعة 02:51:28م
استهداف مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته في الحدود والساحل الغربي
استهدفت القوتين الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية .
الرئيس الفنزويلي يعلن عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي لإتهامه بالتخابر
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي في فنزويلا تود روبينسون .. متهماً إياه بـ "التخابر" ضد حكومة البلاد.
أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 80 دولارا بفعل مخاوف الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترو
شعب إب يحرز كأس العيد الوطني والشهيد الصماد في ملتقى الوحدة الرمضاني
احرز فريق شعب إب كأس العيد الوطني ال28 للجمهورية اليمنية والرئيس الشهيد صالح الصماد إثر فوزه على أهلي صنعاء بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بهدف لمثله.
آخر الأخبار:
اجتماع في المحويت يناقش آلية دعم المرابطين في الجبهات
 الأرصاد :  العاصفة الإعصارية ماكونو تتمركز شمال شرق جزيرة سقطرى
مصدر عسكري سوري: التحالف الأمريكي يعتدي على بعض مواقعنا العسكرية بريف دير الزور
​الجيش اللبناني: عيد المقاومة والتحرير محطة تاريخية مشرقة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
 مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 17ر0 بالمائة
[24/مايو/2018] مسقط - سبأ:
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (45ر4564) نقطة مرتفعًا بـ (75ر7) نقطة وبنسبة (17ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (70ر4556) نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول مليونين و(197) ألفًا و(537) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر21) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(810) ألفًا و(892) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (073ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (50ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (694) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (59ر31) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (796) ألف ريال عماني أي ما نسبته (20ر36) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (101) ألف ريال عماني وبنسبة (61ر4) بالمائة.


سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
النفط يهبط بفعل القلق من زيادة إمدادات
شركة (يونيون باي) الصينية تصدر أكثر من 6.6 مليار بطاقة مصرفية حول العالم
مناقشة آلية تنمية وتحصيل الموارد المالية بالحديدة
أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 80 دولارا بفعل مخاوف الإمدادات
الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 2018
ارتفاع الاسهم الامريكية عند الفتح
أسعار النفط ترتفع مع توقف حرب تجارية بين الصين وأمريكا
الاتحاد الاوربي قد يعوض الشركات المتضررة من عقوبات ايران
الفاو: العالم يُلقي 1300 مليون طن من الغذاء في القمامة سنوياً
الصين توافق على زيادة الواردات من الولايات المتحدة

العدوان السعودي على اليمن
عشرة شهداء وجرحى في الحديدة بغارات طيران العدوان وتضرر مسجد في صعدة
[24/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية الحالي بالحديدة
[23/مايو/2018]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين إثر غارة لطيران العدوان بالحديدة
[23/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على سحار وقصف صاروخي يستهدف مديرية منبه بصعدة
[23/مايو/2018]
العدوان يواصل تدمير منازل وسيارات المواطنين في صعدة والحديدة
[23/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by