مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 17ر0 بالمائة [24/مايو/2018] مسقط - سبأ:

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (45ر4564) نقطة مرتفعًا بـ (75ر7) نقطة وبنسبة (17ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (70ر4556) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول مليونين و(197) ألفًا و(537) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر21) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(810) ألفًا و(892) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (073ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (50ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (694) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (59ر31) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (796) ألف ريال عماني أي ما نسبته (20ر36) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (101) ألف ريال عماني وبنسبة (61ر4) بالمائة.





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