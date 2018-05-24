إقرار برامج الأمسيات الرمضانية في مديريات محافظة ريمة [24/مايو/2018] ريمة - سبأ:

أقر اجتماع عقد اليوم بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن العمري برامج الأمسيات الرمضانية في مختلف مديريات المحافظة .



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة حافظ الواحدي والمشرف العام يحيى المؤيدي وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية ، إلي الإمكانات المتاحة لإقامة الأنشطة الثقافية الرمضانية بما يسهم في تعزيز التلاحم و قيم التراحم والتكافل والتغلب علي الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان واستمرار الصمود في مواجهته .



وتطرق الاجتماع إلى السبل الكفيلة بتعزيز التواصل والتوعية ودعوة المغرر بهم من أبناء المحافظة للعودة إلى ديارهم وأهاليهم كمواطنين صالحين .



وفي الاجتماع أكد محافظ ريمة دور السلطة المحلية بالمديريات في تلمس احتياجات المواطنين ومعالجة قضاياهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان .



وشدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار و توعية المجتمع بالمخاطر المحدقة بالوطن.







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