عشرة شهداء وجرحى في الحديدة بغارات طيران العدوان وتضرر مسجد في صعدة [24/مايو/2018] محافظات - سبأ:

استشهد وأصيب عشرة مواطنين بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظة الحديدة ، فيما تضرر مسجد في رازح بصعدة جراء القصف الصاروخي والمدفعي يوم أمس .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين ، فيما لايزال اثنان مفقودان جراء غارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة للمانجو في منطقة المية بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة .



وأوضح المصدر أن صياداً أصيب في قصف للعدوان الأمريكي السعودي استهدف جزيرة كمران ، وشن الطيران على منطقة الجبانة بمديرية الحالي بالمحافظة .



وأشار إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح وأدى إلى تضرر أحد المساجد بالمديرية ، كما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف مماثل .



وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن خمس غارات على مديرية الظاهر و غارتين على منطقة الطويلة بمديرية سحار في محافظة صعدة .





سبأ