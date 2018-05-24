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آخر تحديث: الخميس، 24 - مايو - 2018 الساعة 02:51:28م
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عشرة شهداء وجرحى في الحديدة بغارات طيران العدوان وتضرر مسجد في صعدة
[24/مايو/2018] محافظات - سبأ:
استشهد وأصيب عشرة مواطنين بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظة الحديدة ، فيما تضرر مسجد في رازح بصعدة جراء القصف الصاروخي والمدفعي يوم أمس .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين ، فيما لايزال اثنان مفقودان جراء غارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة للمانجو في منطقة المية بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة .

وأوضح المصدر أن صياداً أصيب في قصف للعدوان الأمريكي السعودي استهدف جزيرة كمران ، وشن الطيران على منطقة الجبانة بمديرية الحالي بالمحافظة .

وأشار إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح وأدى إلى تضرر أحد المساجد بالمديرية ، كما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف مماثل .

وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن خمس غارات على مديرية الظاهر و غارتين على منطقة الطويلة بمديرية سحار في محافظة صعدة .


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العدوان السعودي على اليمن
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