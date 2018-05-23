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مناقشة دور جامعة إب ومكتبي التربية والشباب في خدمة المجتمع
[24/مايو/2018] إب - سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح عدد من المواضيع المتصلة بعمل ونشاط جامعة إب ومكتبي التربية والشباب والرياضة والإتحادات الشبابية والرياضية والمغتربين ودورها في خدمة المجتمع بالمحافظة.

واستعرضت الأمسية بحضور أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي وعضو مجلس النواب أحمد النزيلي ووكلاء المحافظة راكان النقيب وعبدالرحمن الزكري واسماعيل سفيان وقاسم المساوى، الخطط والبرامج المزمع تنفيذها في هذه القطاعات خلال العام الجاري وكذا الصعوبات التي تعترض أداءها والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وأستمع المشاركون في الأمسية إلى شرح من قبل رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب حول سير العام الدراسي الجامعي في المختلف الكليات للعام الجاري والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها .. مبينا أنه تم خلال هذا العام افتتاح كلية القانون وأطلاق موقع الجامعة الإلكتروني وإعلان جائزة الجامعة في البحث العلمي .

فيما تطرق مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي إلى سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي في مختلف مدارس المحافظة ..مشيرا إلى أنه تم تجاوز الصعوبات التي كان يراهن عليها العدوان لإفشال العملية التعليمية وانجز العام الدراسي بنجاح.

ولفت إلى أن مكتب التربية بصدد إستكمال التحضيرات النهائية لتنفيذ امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية والتي سيتقدم لها أكثر من 82 ألف طالبا وطالبة.

وتطرق مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة للاحتياجات الضرورية للأندية الرياضية والشباب لاستكمال البطولات الرياضية الجارية حاليا ومنها بطولة الرئيس الصماد والتي ستنطلق خلال الأيام والقليلة القادمة.

وفي الأمسية حث المحافظ صلاح  الجميع على بذل المزيد من الجهود وتحسين الأداء وإنجاز البرامج والمشاريع.

وأشار إلى أنه يعول على المشاركين في الأمسية الذين يمثلون رجال العلم وقادة الفكر والمجتمع في خدمة قضايا التنمية وتحريك عجلتها رغم الصعوبات الراهنة نتيجة العدوان والحصار وتدمير البنية التحتية للمنشآت التعليمية والشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ صلاح بصمود هذه القطاعات ومواصلة العملية التعليمية في الجامعة والمدارس ومختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والإبداعية .. مشيرا إلى أن عجلة التنمية بالمحافظة ستستمر ولن تتوقف بجهود كافة أبناءها المخلصين والأوفياء لوطنهم ومجتمعهم. 

وأكد استعداد قيادة السلطة المحلية لتوفير المتطلبات المالية الضرورية لتنفيذ إمتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.

ولفت محافظ إب إلى أن الصمود والثبات هو خيار الوحيد وعلى الجميع الاستمرار في العمل للحفاظ على سلمية إب وتعميق قيم التآخي ووحدة الصف وتجنب الخلافات والنعرات وكل الظواهر والسلبيات التي ينبذها المجتمع.

وشدد على أهمية تعزيز الاصطفاف الوطني وغرس المفاهيم الوطنية وحب الوطن لدى النشئ والشباب وتحصينهم من الأفكار الهدامة التي تضر بالمصلحة الوطنية. 

من جانبهما أشار رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عقيل فاضل والمشرف الاجتماعي لانصار الله يحيى القاسمي إلى أهمية التغلب على التحديات الراهنة ومعالجتها للنهوض بأوضاع المحافظة تعليميا وخدميا وتنمويا.

وأعربا عن التقدير للجهود التي بذلت لدعم استمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي بنجاح.

بدورهم أكد المشاركون في الأمسية الوقوف صفا واحد في مواجهة العدوان.. مثمنين الجهود التي تقوم بها قيادة المحافظة والسلطة المحلية للم الصف وإفشال المؤامرات لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة والمحاولات اليائسة للزج بإب نحو الفوضى والعنف.

كما باركوا التوجهات الحثيثة لقيادة المحافظة والسلطة المحلية لتحريك عجلة التنمية وتبني مشاريع خدمية تلبي جزء من تطلعات المواطنين بالرغم من الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها الوطن نتيجة شحة الموارد جراء العدوان والحصار وتحمل المحافظة أعباء ما يقارب مليون نازح من مختلف المحافظات.

وخرجت الأمسية التي حضرها مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ومستشار المحافظة لشئون المغتربين عامر العصار والمستشارين حميد عنتر وحميد الطاهري وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بعدد من التصورات التي تخدم المحافظة وتسهم في تحسين مستوى الأداء.
سبأ
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