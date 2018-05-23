محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وصول طائرة تابعة لليونيسف تحمل لقاحات إلى مطار صنعاء صنعاء - سبأ :





وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على متنها أكثر من سبعة ملايين جرعة لقاح خاصة بالدفتيريا وشلل الأطفال الروتيني ما دون العام.



وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشحنة المقدمة من اليونيسيف تحتوي على أربعة ملايين و700 الف جرعة من لقاح الثنائي Td خاص لحملة الدفتيريا للفئة العمرية من 5 سنوات وحتى 15 سنة وأثنين مليون و100 الف جرعة من اللقاح الخماسي الخاص بحملة الدفتيريا للفئة العمرية من 6 أسابيع إلى 5 سنوات.



وأشار إلى أن الشحنة تضمنت 357 الف جرعة من لقاح الشلل الحقن الخاص بالتطعيم الروتيني للأطفال ما دون العام.

سبـأ [24/مايو/2018]سبـأ