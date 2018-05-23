رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شعب إب يحرز كأس العيد الوطني والشهيد الصماد في ملتقى الوحدة الرمضاني صنعاء - سبأ :





احرز فريق شعب إب كأس العيد الوطني ال28 للجمهورية اليمنية والرئيس الشهيد صالح الصماد إثر فوزه على أهلي صنعاء بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بهدف لمثله.



وجاء إحراز شعب إب للكأس في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الوحدة بافتتاح منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لملتقى وحدة صنعاء الرمضاني الثاني.



وفي المباراة التي حضرها وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد تقدم الأهلي بهدف لاعبه سعيد المنصوب عند الدقيقة ال33 ، وعادل اللاعب عصام العوني النتيجة لشعب إب مطلع الشوط الثاني.



وبهذا التعادل رفع أهلي صنعاء رصيده إلى اربع نقاط وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن شعب إب الذي حل ثانيا بنفس الرصيد.



ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد البطل، حيث ابتسمت لصالح شعب إب بأربع ركلات مقابل ركلتين لأهلي صنعاء.



وعقب المباراة كرم أمين عام رئاسة الجمهورية حسن أحمد شرف الدين ورئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان شعب إب بكأس البطولة .



‏وفي مباراة أخرى لذات المجموعة حقق منتخب صنعاء فوزه الأول في البطولة عقب تخطيه فريق الشرطة بهدفين لهدف، سجل هدفي منتخب صنعاء صلاح الدوكري وعبدالرحمن اليزيدي، فيما سجل للشرطة عصام لقمان.



وبهذا الفوز رفع منتخب صنعاء رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث، فيما ظل رصيد الشرطة خاليا من النقاط من مباراة واحدة.

سبـأ [24/مايو/2018]سبـأ