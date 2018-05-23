ورشة عمل تعريفية ببرنامج أتمتة اعمال السلطة المحلية بذمار [24/مايو/2018] ذمار - سبأ:

عقدت بمحافظة ذمار، امس ورشة عمل تعريفية ببرنامج أتمتة أعمال السلطة المحلية، بمشاركة مدراء عموم ادارات ديوان المحافظة والإدارات التابعة لها.



واستعرضت الورشة التي اقامتها الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بديوان المحافظة بحضور وكيلي المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق، آليات ادخال المعلومات المتصلة بأعمال ادارات ديوان المحافظة.



واشار مدير عام المعلومات بديوان المحافظة عصام الهروجي، إلى اهمية المعلومات والبيانات المدخلة في تمكين قيادة المحافظة من متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات وقرارات المجلس المحلي والمكتب التنفيذي وغيرها من هياكل السلطة المحلية.



ولفت إلى ان البرنامج يهدف إلى تعزيز إجراءات المتابعة والتقييم والارشفة، وتحديد مكامن القصور ومستوى تنفيذ المكاتب للخطط والقرارات والتوصيات.

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