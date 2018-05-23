أمسية رمضانية في الجبين تؤكد على وحدة الصف في مواجهة العدوان [24/مايو/2018] ريمة - سبأ:

أكدت أمسية رمضانية بمنطقة حورة بمديرية الجبين بمحافظة ريمة، أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان.



وفي الأمسية التي حضرها يحيى المؤيد وحسن محمد طه وعضو التلاحم القبلي الشيخ حسن علي الحوري وعدد من القيادات التنفيذية والتربوية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بحورة .. ألقيت كلمات دعت إلى إحياء المجالس الرمضانية وتعزيز الروابط الأخوية والتكافل الاجتماعي.



وأكد المشاركون في الأمسية على ضرورة رفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال وتعزيز وحدة الصف والابتعاد عن المناكفات.



وأشاروا إلى أهمية استغلال الشهر الفضيل في إحياء الجوانب الثقافية والدينية والاجتماعية والتوعية المجتمعية بمخططات العدوان التي تستهدف الوطن.



كما أكدوا الاستمرار في رفد جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



تخلل الأمسية قصائد دعت إلى وحدة الصف الداخلي والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.

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