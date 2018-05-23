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توزيع ملابس للمنتخبات المشاركة في بطولة كرة القدم الخماسية الرمضانية
[24/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
أقيم بوزارة الشباب والرياضة أمس، حفل توزيع الملابس للمنتخبات المشاركة في البطولة الرمضانية لخماسي كرة القدم التي ينظمها الاتحاد العام للرياضة للجميع على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد وبمناسبة العيد الوطني الـ28 للجمهورية اليمنية.

يشارك في البطولة التي تنطلق اليوم منتخبات الجاليات، والشرطة والجيش، والرواد، والرياضة للجميع، تقام بنظام الكل مع الكل لتحديد المركزين الأول والثاني اللذين سيخوضان المباراة النهائية لتحديد بطل البطولة.

وفي الحفل أشاد وزير الشباب والرياضة حسن زيد، بدور الاتحاد العام للرياضة للجميع في إقامة أنشطة متنوعة بأقل الإمكانات المتاحة.

 ولفت إلى أن الاتحاد وعلى مدار العام يحرص على إقامة أنشطة وبطولات تستهدف مختلف شرائح المجتمع لتجسيد شعار الرياضة للجميع.

وأشار زيد إلى أن الاتحاد فعل الساحة الرياضية خلال شهر رمضان الماضي بشكل كبير من خلال إقامة بطولات على مستوى كل مديرية .. متمنياً أن تحذو الاتحادات الرياضية حذو اتحاد الرياضة للجميع.

فيما استعرض مستشار وزارة الشباب رئيس الاتحاد العام للرياضة للجميع حسن الخولاني، خطة ونشاط الاتحاد خلال شهر رمضان والتي تتضمن إقامة بطولات للناشئين والبراعم على مستوى كل مديرية بأمانة العاصمة وفي عشرة مراكز.

وأوضح أن النشاط الرمضاني يتضمن أيضاً بطولة الوحدة على كأس الشهيد الصماد للمنتخبات ونشاط نسوي بكلية الآداب بجامعة صنعاء يشمل بطولات في الشطرنج والسلة والطائرة.

وثمن الخولاني جهود مشرفي المراكز واللجان المنظمة لمختلف بطولات الاتحاد والمشرفين عليها.

وألقيت كلمة عن الجاليات المشاركة في البطولة ألقاها الكابتن عثمان الموقري، أشاد فيها بجهود اتحاد الرياضة للجميع على إقامة هذه البطولة وإشراك عدد من أبناء الجاليات المقيمة في اليمن.

وقال" نجدد دعمنا وتضامننا الكامل مع اليمن وأبنائه جراء ما يتعرض له من عدوان غاشم".

وأضاف" نحن أبناء الجاليات العربية المقيمة في اليمن نطالب بإيقاف العدوان الظالم على الشعب اليمني وتعويض اليمنيين عن كل ما لحق بهم من أضرار ودمار".

وفي ختام الحفل تم تسليم الملابس والأدوات الرياضية للمنتخبات المشاركة في بطولة الوحدة وكذا في بطولات الناشئين والبراعم على مستوى مراكز المديريات وكذا تسليم أدوات وملابس النشاط الرياضي النسوي بكلية الآداب بجامعة صنعاء.

وتقام في افتتاح البطولة مباراتين تجمع الأولى منتخبي الشرطة والجيش والجاليات، فيما يلتقي في الثانية منتخبي الرواد والرياضة للجميع، كما تقام يوم الجمعة مباراتين يلتقي في الأولى منتخبي الجاليات والرياضة للجميع، ويلعب في الثانية منتخب الشرطة والجيش ونظيره الرواد.

وتستكمل مباريات البطولة يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتين تجمع الأولى منتخبي الرياضة للجميع والشرطة والجيش فيما يلعب في الثانية الرواد والجاليات، ويقام النهائي بين صاحبي المركز الأول والثاني لتحديد بطل البطولة ويعقبه حفل التكريم يوم الجمعة 16 من شهر رمضان.
سبأ
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