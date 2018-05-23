رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل منافسات الدوري الرمضاني لكرة القدم بعمران







تتواصل بمحافظة عمران منافسات الدوري الرمضاني لكرة القدم على كأس الشهيد الرئيس صالح الصماد والذي يشارك فيه 20 فريقا من مختلف مديريات المحافظة.



ونظمت على كأس الوحدة اليمنية اليوم مباراة بين فريقي اتحاد شباب البون وجبل يزيد، انتهت بفوز الشباب على الأخير بهدفين لهدف.



وفي ختام المباراة التي حضرها أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير مكتب الشباب والرياضة مبارك الشاوش تم تسليم كأس الوحدة اليمنية لفريق إتحاد شباب البون.



وأشار أمين عام محلي المحافظة إلى أهمية إقامة الأنشطة الرياضية لتنمية قدرات ومهارات الشباب وإتاحة الفرص لهم لممارسة مختلف الألعاب الرياضية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان .



وثمن جهود لجنة التنظيم للدوري الرمضاني وتعاون مكتب الشباب والرياضة لإنجاحه والتي تحمل اسم رجل بحجم الوطن الرئيس الشهيد صالح الصماد.



حضر المباراة وكيل المحافظة باكر علي باكر وقائد قوات الأمن المركزي العقيد شرف الحمزي ورئيس جمعية البون للمنتجات الزراعية الشيخ بشير الجسامي الداعم الرسمي للبطولة ومدير مديرية جبل يزيد منصور الضاوي.

سبأ [23/مايو/2018] عمران - سبأ:سبأ