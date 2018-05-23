محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الديلمي يناقش مع بعثة الصليب الأحمر معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن







ناقش المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد عبدالله الديلمي اليوم مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن جراء الأوضاع الراهنة.



وفي اللقاء استعرض الديلمي وضع الصندوق وأبرز احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الرعاية الصحة والتأهيل، والانعكاسات السلبية عليهم جراء استمرار العدوان والحصار للعام الرابع على التوالي.



وأثنى على دور بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة .. داعيا البعثة إلى مضاعفة جهودها وتوسيع مجالات التعاون بين الصندوق والبعثة.



كما دعا المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين مدير مشروع التأهيل الحركي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن روان انجلش إلى نقل معاناة اليمنيين بصورة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص جراء العدوان والحصار وأن يعبر خلال زيارته المرتقبة إلى جنيف بصوت حر عن ضمير الإنسانية المنتهكة في اليمن.



من جانبه عبر مدير مشروع التأهيل الحركي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن روان انجلش عن التقدير للدور الذي يقوم به الصندوق في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .



وجدد التأكيد على وقوف الصليب الأحمر الدولي إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .. مؤكدا أنه سيعمل كل ما بوسعه لنقل ما يحدث في اليمن من مأساة إنسانية جراء الحرب.

سبأ [23/مايو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ