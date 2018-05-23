الايطالي كارلو أنشيلوتي مدربا لنادي نابولي [23/مايو/2018] لندن - سبأ:

أعلن نادي نابولي، اليوم الأربعاء، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا للفريق في الموسم المقبل، خلفا لمواطنه ماوريسيو ساري.



وأوضح نابولي في بيان رسمي أن عقد أنشيلوتي مع البارتينوبي سيمتد إلى 3 مواسم مقبلة، بعدما قرر النادي إقالة ساري، اليوم الأربعاء.



وعلى الرغم من الإشادة التي حظي بها فريق المدرب ساري بسبب السلاسة في الأداء وكرة القدم الهجومية، فإن الفريق افتقر للمسة التهديفية الأخيرة التي كان يحتاج إليها للإطاحة بيوفنتوس الذي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في آخر 7 مواسم.



يذكر أن أنشيلوتي سبق له قيادة ميلان ويوفنتوس وريال مدريد وبايرن ميونخ، كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات خلال مسيرته التدريبية.

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