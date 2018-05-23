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آخر تحديث: الخميس، 24 - مايو - 2018 الساعة 03:57:04ص
عاجل.. إطلاق صاروخ باليستي على ميناء جيزان
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ باليستي على ميناء جيزان.
الرئيس الفنزويلي يعلن عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي لإتهامه بالتخابر
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي في فنزويلا تود روبينسون .. متهماً إياه بـ "التخابر" ضد حكومة البلاد.
أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 80 دولارا بفعل مخاوف الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترو
شعب إب يحرز كأس العيد الوطني والشهيد الصماد في ملتقى الوحدة الرمضاني
احرز فريق شعب إب كأس العيد الوطني ال28 للجمهورية اليمنية والرئيس الشهيد صالح الصماد إثر فوزه على أهلي صنعاء بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بهدف لمثله.
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  رياضة
الايطالي كارلو أنشيلوتي مدربا لنادي نابولي
[23/مايو/2018] لندن - سبأ:
أعلن نادي نابولي، اليوم الأربعاء، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا للفريق في الموسم المقبل، خلفا لمواطنه ماوريسيو ساري.

وأوضح نابولي في بيان رسمي أن عقد أنشيلوتي مع البارتينوبي سيمتد إلى 3 مواسم مقبلة، بعدما قرر النادي إقالة ساري، اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من الإشادة التي حظي بها فريق المدرب ساري بسبب السلاسة في الأداء وكرة القدم الهجومية، فإن الفريق افتقر للمسة التهديفية الأخيرة التي كان يحتاج إليها للإطاحة بيوفنتوس الذي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في آخر 7 مواسم.

يذكر أن أنشيلوتي سبق له قيادة ميلان ويوفنتوس وريال مدريد وبايرن ميونخ، كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات خلال مسيرته التدريبية.
سبأ
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