محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بتعز يناقش الأوضاع الصحية بمديرية خدير تعز-سبأ:

ناقش اجتماع للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمديرية خدير محافظة تعز اليوم برئاسة المحافظ عبده الجندي، الأوضاع الصحية والإصحاح البيئي في المديرية.



وتطرق الاجتماع الذي ضم المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والشخصيات الاجتماعية بالمديرية، إلى مستوى أداء مكتب البريد وفرع مصلحة الأحوال المدنية بدمنه خدير بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالأعمال الإغاثية.



وفي الاجتماع أشار المحافظ الجندي إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس المحلي والمكتب التنفيذي في تفعيل الأداء الخدمي والإيرادي والأمني بالمديرية والتي تعتبر مركزا لمديريات سامع والصلو وحيفان.



وحث على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص للإسهام في الأنشطة الخدمية والأعمال الإنسانية في ظل الظروف الراهنة جراء العدوان والحصار.



وشدد على ضرورة تعزيز التلاحم وبث روح الإخاء والتكافل والتراحم المجتمعي .. وقال " نحن جميعا نعمل من أجل الوطن ويجب أن نكون جبهة واحدة وموقف واحد، فقوتنا بتلاحمنا وثباتنا وضعفنا سيتحول إلى قوة قاهرة وجبارة في مواجهة الغزاة والمعتدين ".



وعبر محافظ تعز عن أمله في مضاعفة الجميع للجهود بما يعزز من الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .



ووجه بتوفير الإمكانيات الممكنة في أعمال النظافة بالدمنه والراهدة، كما وجه السلطة المحلية بالتنسيق مع منظمة انترسوس لرفع المخلفات المتراكمة ودعم النازحين المتواجدين في المآوي الجماعية بالمديرية.



وكان مدير المديرية عبدالله عبدالسلام عثمان استعرض الاحتياجات الخدمية الضرورية للمديرية والصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها.

سبأ [23/مايو/2018]سبأ