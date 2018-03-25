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آخر تحديث: الأحد، 25 - مارس - 2018 الساعة 12:59:59م
الرئيس الصماد يتفقد الاستعدادات بميدان السبعين لفعالية الذكرى الثالثة للصمود
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الاستعدادات والتجهيزات بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للفعالية الكبرى التي ستقام غدا الاثنين بمرور ثلاث سنوات من الصمود في مواجهة العدوان .
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الرئيس الصماد يتفقد الاستعدادات بميدان السبعين لفعالية الذكرى الثالثة للصمود
[25/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الاستعدادات والتجهيزات بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للفعالية الكبرى التي ستقام غدا الاثنين بمرور ثلاث سنوات من الصمود في مواجهة العدوان .

واستمع الرئيس الصماد من القائمين على الفعالية والجهات المعنية إلى شرح حول الترتيبات النهائية للفعالية التي ستحتضنها العاصمة صنعاء والتي تعد الأكبر في تاريخها وكذا الترتيبات لاستقبال الحشود الجماهيرية القادمة من مختلف المحافظات للمشاركة في الفعالية.

وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى الدعوة إلى جماهير الشعب اليمني للمشاركة والحضور المهيب والمشرف في هذه الفعالية والتي تمثل محطة فاصلة في تاريخ الشعب اليمني وصموده على مدى ثلاث سنوات في مواجهة أعتى عدوان عرفته البشرية في التاريخ المعاصر

ولفت إلى دلالات الذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان وما تحمله من رسائل للعالم والمجتمع الدولي وقوى العدوان باستمرار صمود وثبات الشعب اليمني وأنه شعب عصي على الانكسار مهما بلغت التحديات.

وعبر عن الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل المعنيين واللجان التحضيرية والتنظيمية للترتيب لإقامة هذه الفعالية وبما يتناسب مع عظمة صمود الشعب اليمني على مدى ثلاث سنوات .

سبأ
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