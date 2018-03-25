عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات الأمريكية تعلن مقتل "إرهابيين" اثنين في ضربة جوية بجنوب ليبيا طرابلس - سبأ:



أعلنت القوات الأمريكية مقتل ”إرهابيين اثنين“ في ضربة جوية نفذتها بجنوب غرب ليبيا السبت.



وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان إن الضربة الجوية استهدفت ضواحي مدينة أوباري ونفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.



وتابع البيان ”طبقا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة“.



وقال بيان القيادة الأمريكية في أفريقيا ”نحن ملتزمون بمواصلة الضغط على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إقامة ملاذ آمن“.



ولم تقدم القيادة الأمريكية تفاصيل عن هوية المستهدفين.



ونفذت القوات الأمريكية غارات من آن لآخر تستهدف مسلحين في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية.



كما شنت القوات حملة جوية على ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الليبية المعقل السابق للتنظيم في عام 2016 في الوقت الذي كانت فيه قوات محلية تقاتل لطرد المتشددين من المدينة.



وقالت الولايات المتحدة العام الماضي إنها قتلت عشرات المشتبه بهم في ضربات جوية في مناطق صحراوية بمدينة سرت في محاولة لمنع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.



وإعلان السبت يعد المرة الأولى التي تقر فيها الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم بعيدا إلى الجنوب باتجاه أوباري التي تبعد نحو 700 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس على الطريق الواصل إلى الحدود الليبية مع الجزائر.

سبأ [25/مارس/2018]سبأ