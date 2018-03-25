محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة عباد : استعدادات مكثفة بالعاصمة صنعاء لاحتضان أكبر فعالية في تاريخها صنعاء - سبأ:

تشهد العاصمة صنعاء استعدادات مكثفة لاحتضان أكبر فعالية في تاريخها بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان التي ستقام غداً الاثنين بميدان السبعين .



وأكد أمين العاصمة حمود محمد عباد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التحضيرات تجري على قدم وساق من قبل كافة القطاعات لاستقبال الوفود المشاركة من كافة محافظات الجمهورية لإحياء الذكرى الثالثة للصمود.



ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل كافة المكاتب التنفيذية والخدمية بالأمانة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للترتيب لهذه الفعالية التي ستوصل رسالة الشعب اليمني إلى العالم باستمرار صموده وثباته رغم مرور ثلاث سنوات من العدوان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها دول التحالف .



ودعا عباد سكان العاصمة إلى الخروج المشرف يوم 26 مارس الذي سيمثل علامة فارقة في تاريخ الشعب اليمني.



وأكد ضرورة الالتزام بخطة وزارة الداخلية لتنظيم خطوط السير لتسهيل وصول الحشود القادمة من المحافظات و التعاون مع اللجان المنظمة .



وأشار أمين العاصمة إلى فشل رهانات العدوان في تركيع الشعب اليمني وكسر إرادته بفضل الملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية والصمود الأسطوري للشعب اليمني .



ولفت إلى أن صمود الشعب اليمني يمثل إعلان سقوط مشروع الوصاية الذي تسعى قوى العدوان لفرضه على اليمن .

سبأ [25/مارس/2018]سبأ