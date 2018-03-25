اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المالية الصيني الجديد يتحدث عن تغييرات ضريبية بكين - سبـأ:



تعهد وزير المالية الصيني الجديد ليو كون اليوم الأحد بمواصلة إصلاحات مالية تشمل تغييرا للضرائب على قطاعي الصناعة والنقل ودعم هدف الدولة لتحقيق نمو ”عالي الجودة“.



وجاءت تصريحات الوزير الصيني خلال منتدي الصين للتنمية في بكين وهي أول كلمة علنية يلقيها منذ تعيينه وزيرا للمالية الشهر الجاري.



وقال إن الصين ستخفض مستويات ضريبة القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والنقل في 2018 وستعد مسودة تشريع لضريبة استهلاك وتطبق مراجعة أداء جديدة لإدارة الميزانية. لكنه لم يذكر تفاصيل.



ورفض ليو تلميح أحد الحاضرين إلى أن الصين لم تحرز تقدما يذكر في تطوير اقتصاد السوق.

سبأ [25/مارس/2018]سبأ