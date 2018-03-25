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آخر تحديث: الأحد، 25 - مارس - 2018 الساعة 02:04:39م
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  عربي ودولي
الناخبون في تركمانستان يختارون نواب البرلمان من بين مرشحين موالين للحكومة
[25/مارس/2018]
عشق اباد - سبأ:
يصوت الناخبون في تركمانستان اليوم الأحد في انتخابات برلمانية يختارون فيها بين مرشحين من ثلاثة أحزاب وآخرين مستقلين لكن كل المرشحين موالون للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف.

ومن بين المرشحين أيضا ابن الرئيس سردار بيردي محمدوف الذي يعتبره مراقبون خليفة محتملا للرئيس البالغ من العمر 60 عاما الذي يطلق عليه سكان البلاد لقب ”الحامي“.

وتظهر بيانات رسمية أن نحو ربع الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) خلال أول ساعتين من فتح مراكز الاقتراع.

ويتنافس 284 مرشحا على 125 مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان الذي ينحصر دوره إلى حد كبير في التصديق على مشروعات قوانين صاغها مجلس الوزراء.

لكن منصب رئيس البرلمان مهم إذ أنه يصبح القائم بأعمال الرئيس إذا لم يتمكن الرئيس من أداء مهام وظيفته.

ويتوقع بعض المراقبين أن يصبح ابن الرئيس البالغ من العمر 36 عاما في نهاية المطاف رئيسا للبرلمان ويخلف والده الذي يحكم البلاد منذ عام 2007.

ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على صادرات الغاز الطبيعي وكانت روسيا المشتري الرئيسي لعقود من الزمن. لكن موسكو أوقفت شراء الغاز من تركمانستان في 2016 لتحل الصين محلها كأكبر مشتر.

سبأ
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