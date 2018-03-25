عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سلاح الجو الصيني يجري مناورات في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي بكين - سبأ:

أجرى سلاح الجو الصيني مناورات جديدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وفي غرب المحيط الهادي بعد المرور عبر جزيرتين بجنوب اليابان.



وقال سلاح الجو في بيان اليوم الأحد إن قاذفات من طراز اتش-6كيه ومقاتلات من طراز سو-30 وسو-35 كانت ضمن طائرات نفذت دوريات قتالية في سماء بحر الصين الجنوبي وتدريبات في غرب المحيط الهادي بعد المرور فوق مضيق مياكو الذي يقع بين جزيرتين في جنوب اليابان.



ولم يذكر سلاح الجو متى جرت التدريبات أو يوضح بالتحديد مناطق المناورات في بحر الصين الجنوبي أو غرب المحيط الهادي.



مما يذكر أن الصين تنفذ برنامجا طموحا للتحديث العسكري تحت إشراف الرئيس شي جين بينغ مع التركيز الشديد على سلاح الجو والبحرية بدءا من بناء المقاتلات الشبح وحتى حاملات الطائرات.

سبأ [25/مارس/2018]سبأ