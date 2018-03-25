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آخر تحديث: الأحد، 25 - مارس - 2018 الساعة 02:04:39م
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  عربي ودولي
الدفاع الروسية: 988 مسلحا وعائلاتهم خرجوا من عربين إلى إدلب السبت
[25/مارس/2018]
موسكو - سبأ:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 988 شخصا من المسلحين وعائلاتهم غادروا أمس السبت بلدة عربين في الغوطة الشرقية، ونقلوا إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن بيان للوزارة، اليوم الأحد قوله أنه "نتيجة المباحثات بين قيادة مركز المصالحة الروسي وقادة جماعة "فيلق الرحمن" المعارضة تم التوصل إلى اتفاق حول خروج مسلحي هذه الجماعة من بلدة عربين".

وأضافت الوزارة أنه تم نقل 988 مسلحا وعائلاتهم على متن 17 حافلة إلى إدلب، بضمانات قدمت من قبل السلطات السورية ومركز المصالحة الروسي وممثلو الهلال الأحمر السوري.

سبأ
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