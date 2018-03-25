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آخر تحديث: الأحد، 25 - مارس - 2018 الساعة 11:29:02ص
خسائر فادحة في صفوف العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية واسعة ، ودكت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف العدو ومرتزقته وعتادهم .
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خسائر فادحة في صفوف العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[25/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية واسعة ، ودكت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف العدو ومرتزقته وعتادهم .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة ومعسكر رجلا والمخروق في نجران ، كما دك مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف موقع السديس ومستحدث السديس .

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة ، و تجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر و قبالة منفذ الخضراء ، في

ولفت المصدر إلى قنص جنديين سعوديين في موقع الشرفة بنجران ، وقنص جنديين آخرين في قرية قوى وموقع الحسكول بجيزان ، فيما تم قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير .

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التباب السود قبالة منفذ علب بعسير ، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي بجل و الحسكول في جيزان .

وأوضح المصدر أنه تم تدمير سيارة عسكرية نوع جيب تحمل ضابطاً سعودياً وعدداً من الجنود في موقع الدحر بجيزان .

وتكبد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في جبهة نهم حيث أكد المصدر مصرع 120 مرتزقاً وأسر أعداد كبيرة بينهم قيادات وتدمير أكثر من 10 آليات بالإضافة إلى فقدان أغلب مواقعه التي سيطر عليها عام 2017م .

وأفاد المصدر أنه تم قنص اثنين من المرتزقة في يام بجبهة نهم ، وقنص أحدهم في الضيق بمحافظة مأرب .

وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية على مواقع المرتزقة في الهيجة وبيت السنتيل بمديرية المصلوب أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم قنص اثنين من المرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون.

ووفقاً للمصدر سقط عدد من القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان خلال عملية عسكرية للجيش واللجان على مواقعهم في جبل السن بمنطقة الكدحة مديرية المعافر في محافظة تعز .

سبأ
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