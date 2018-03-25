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مصدر عسكري: تركيا سيطرت على عفرين السورية بالكامل
[25/مارس/2018]
عفرين - سبـأ:

أعلن مصدر في الجيش التركي السبت أن الجيش التركي وحلفاءه من المسلحين فرضوا سيطرتهم على منطقة عفرين الواقعة في شمال غرب سوريا بالكامل.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر عسكري تركي قوله بأنه تم الاستيلاء على القرى الأخيرة المتبقية وفرض السيطرة عليها خلال الليل...وأنه ”تم تحقيق السيطرة الكاملة في منطقة عفرين وعمليات البحث مستمرة بحيث يتمكن السكان المحليون من العودة بأمان إلى منازلهم“.

من جهته، قال رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كينيك في تصريحات وفق وكالة أنباء رويترز ”نحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها في الأجلين القصير والمتوسط هنا... مطابخنا المتنقلة هنا وأطقمنا في القرى...نريد أن تصبح كل الأمور على ما يرام. نريد من نسائنا وأطفالنا العودة. إنهم لم يكونوا يستطيعون العودة إلى وطنهم“.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الانتقادات الموجهة لحملة بلاده في عفرين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة بحسب مصدر في الرئاسة التركية.

ومن بين حلفاء تركيا الغربيين، كانت فرنسا واحدة من أبرز منتقدي العملية العسكرية التركية إذ قال وزير خارجيتها إن المخاوف المتعلقة بشأن أمن حدود تركيا لا تبرر الغزو.

سبأ
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