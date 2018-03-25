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آخر تحديث: الأحد، 25 - مارس - 2018 الساعة 11:29:02ص
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  محلي
أكثر من 11 شهيداً وجريحاً بـ 18 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات
[25/مارس/2018]
محافظات - سبأ:
 استشهد وأصيب أكثر من 11 مواطناً بينهم أطفال في 18 غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطنين اثنين استشهدا وجرح اثنان آخران من أبناء مديرية شدا في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم بمنطقة بركان في مديرية رازح بمحافظة صعدة .

واستشهد مواطن جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية ، كما استهدف قصف صاروخي سعودي منطقة الحازة بالمديرية .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية شدا و غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز غارة على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية التي تعرضت مناطق متفرقة فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين .

وأكد المصدر استشهاد ستة مواطنين بينهم أطفال وجرح عدد آخر في أربع غارات استهدفت مزرعة بمنطقة الحسينية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة ، وشن الطيران غارتين على منطقة الجاح بالمديرية و غارة على وادي زبيد .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف وثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .

سبأ
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