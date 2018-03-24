محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ الجوف يدعو أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في حشد السبعين الجوف - سبأ :

دعا محافظ الجوف سام الملاحي أبناء المحافظة بكافة مكوناتهم الاجتماعية والسياسية إلى المشاركة والحضور المشرف في الاحتشاد الجماهيري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين المقبل في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.



وأكد المحافظ الملاحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية المشاركة الواسعة في هذا الحشد المهيب تجسيداً لصمود وثبات الشعب اليمني وتخليدا لتضحيات الشهداء والجرحى.



وقال" إن صحاري الجوف وجبالها كفيلة بالتهام الغزاة ودفنهم في رمالها وأن جرائم العدوان لن يزيدنا إلا صبرا وإيمانا وثباتا ".

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ