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القطاع التربوي بالحديدة يؤكد مشاركته في فعالية ثلاثة أعوام من الصمود
[24/مارس/2018]
الحديدة  - سبأ :
 أكد تربويو محافظة الحديدة مشاركتهم الفاعلة في الحشد الجماهيري الذي ستشهده مدينة الحديدة الاثنين القادم بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

وفي اللقاء الموسع الذي عقده التربويون اليوم، أشاد مدير مكتب التربية بالمحافظة عمر محمد بحر ومستشار مدير تربية الحديدة عبد الحكيم إبراهيم، بصمود الكادر التربوي بالمحافظة طوال سنوات العدوان .. مؤكدين أن القطاع التربوي سيكون الأكثر حضورا في هذا الحشد الجماهيري.

في الاجتماع الذي حضره نواب مدير مكتب التربية بالمحافظة ورؤساء الشعب ومدراء الإدارات بالمكتب وإدارات التربية بمديريات مدينة الحديدة، أكد المجتمعون مشاركة كل التربويين بالمحافظة في هذه الفعالية للتأكيد على استمرار الصمود في وجه العدوان والاستعداد للتضحية من أجل الوطن.

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