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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 11:04:53م
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استعراض الاحتياجات الأساسية لمخيمات النازحين بالحديدة
[24/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
 استعرض إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل المحافظة علي قشر ووكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني، الإحتياجات الأساسية التي يمكن تقديمها لمخيمات النازحين التي سيتم إقامتها في عدد من مديريات الساحل الجنوبي .

وناقش الاجتماع الذي ضم مدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والموارد المائية ومياه الريف وحماية البيئة إمكانية توفير الخدمات الضرورية لمخيم النازحين في مدينة الحديدة ومدينة زبيد.

وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في أسرع وقت للتخفيف من معاناة النازحين.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية للإحتفال باليوم العالمي للمياه المقرر إقامته الأربعاء القادم تحت شعار " الطبيعة من أجل المياه ".

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