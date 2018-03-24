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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 11:04:53م
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مناقشة الترتيبات النهائية لمشاركة محافظة صنعاء في فعالية السبعين
[24/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 ناقش اجتماع بصنعاء مساء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة، الترتيبات النهائية للمشاركة في الفعالية المركزية للذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة حميد عاصم
ووكيلا المحافظة جبران غوبر ومحمد الحباري، الجوانب المتعلقة برفع المخلفات من أسواق مداخل العاصمة في عدد من المديريات.

كما استعرض الخطة المرورية لتحديد خطوط سير المحتشدين المتوافدين إلى العاصمة من مديريات الطوق وتسهيل مرور المتوافدين وعودتهم وكذا الخطة الإعلامية المواكبة لهذه الفعالية التي تعكس مدى الصمود في مواجهة العدوان.

وأكد كد محافظ صنعاء أهمية تعزيز مستوى الجاهزية لإنجاح المشاركة في الذكرى الثالثة للصمود .. داعيا إلى التحشيد للفعالية والمشاركة فيها بما يليق بأبناء صنعاء وقبائلها وحجم التضحيات التي قدمها أبناء قبائل صنعاء في مواجهة العدوان.

حضر الاجتماع مدراء مكاتب الإعلام سليم الورد والأشغال الدكتور ناجي الأعوج والمرور العقيد مجيب العمري.

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