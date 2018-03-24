ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 11:04:53م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ بني ضبيان بمحافظة صنعاء .
بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين الأسبوع المقبل
وافقت كوريا الشمالية السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.
الاسترليني يسجل أكبر مكاسب في ثمانية أسابيع أمام الدولار
سجل الجنيه الاسترليني الجمعة أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع أمام الدولار الأمريكي مع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو المقبل.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
القطاع التربوي بالحديدة يؤكد مشاركته في فعالية ثلاثة أعوام من الصمود
استعراض الاحتياجات الأساسية لمخيمات النازحين بالحديدة
مناقشة الترتيبات النهائية لمشاركة محافظة صنعاء في فعالية السبعين
وقفتان بمديريتي مزهر والجعفرية بريمة للتنديد بجرائم العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفتان بمديريتي مزهر والجعفرية بريمة للتنديد بجرائم العدوان
[24/مارس/2018]
ريمة - سبأ :
 نظمت بمديرية الجعفرية محافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان وما يفرضه من حصار منذ ثلاثة أعوام.

وفي الوقفة التي حضرها القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية بالمديرية.. أكد المشاركون إستمرار الصمود والثبات ورفد جبهات بالمال والرجال.

ودعا أبناء الجعفرية الجنيع إلى المشاركة الفاعلة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود بميدان السبعين بعد غد الاثنين .. مشيدين بما يحققه الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في الجبهات.

إلى ذلك أكد أبناء مديرية مزهر في وقفة نظمت اليوم بمرور ثلاثة أعوام، إستمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان .

وأشار المشاركون في الوقفة إلى استمرار الشعب اليمني في العطاء والتضحية للدفاع عن أرضه وعرضه وكرامة وعزة أبناءه.

فيما دعا أمين محلي مزهر عبدالله البكالي إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني منذ ثلاثة أعوام.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
القطاع التربوي بالحديدة يؤكد مشاركته في فعالية ثلاثة أعوام من الصمود
استعراض الاحتياجات الأساسية لمخيمات النازحين بالحديدة
مناقشة الترتيبات النهائية لمشاركة محافظة صنعاء في فعالية السبعين
مناقشة تدخلات منظمة الصحة العالمية في القطاع الصحي بالحديدة
تنظيم فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية في بني مطر
قبائل صنعاء تؤكد مشاركتها الفاعلة في الحشد الجماهيري بميدان السبعين
أحزاب التحالف الوطني تدعو إلى المشاركة في الذكرى الثالثة للصمود
الداخلية تعلن منع دخول القاطرات إلى العاصمة صنعاء ابتداء من مساء الأحد
رئيس هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقي ممثلة اليونيسيف لدى اليمن
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة بالذكرى الثالثة للصمود
العدوان السعودي على اليمن
وقفتان بمديريتي مزهر والجعفرية بريمة للتنديد بجرائم العدوان
[24/مارس/2018]
وقفات وقوافل للمرابطين في الجبهات من مديريات جبلة والعدين والمخادر بإب
[24/مارس/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[24/مارس/2018]
استشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة بالحديدة
[24/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على منطقة حمالة بلحج
[23/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by