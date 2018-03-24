محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفتان بمديريتي مزهر والجعفرية بريمة للتنديد بجرائم العدوان ريمة - سبأ :

نظمت بمديرية الجعفرية محافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان وما يفرضه من حصار منذ ثلاثة أعوام.



وفي الوقفة التي حضرها القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية بالمديرية.. أكد المشاركون إستمرار الصمود والثبات ورفد جبهات بالمال والرجال.



ودعا أبناء الجعفرية الجنيع إلى المشاركة الفاعلة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود بميدان السبعين بعد غد الاثنين .. مشيدين بما يحققه الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في الجبهات.



إلى ذلك أكد أبناء مديرية مزهر في وقفة نظمت اليوم بمرور ثلاثة أعوام، إستمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان .



وأشار المشاركون في الوقفة إلى استمرار الشعب اليمني في العطاء والتضحية للدفاع عن أرضه وعرضه وكرامة وعزة أبناءه.



فيما دعا أمين محلي مزهر عبدالله البكالي إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني منذ ثلاثة أعوام.

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ