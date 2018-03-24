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مناقشة تدخلات منظمة الصحة العالمية في القطاع الصحي بالحديدة
[24/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
 استعرض اجتماع موسع بمكتب منظمة الصحة العالمية بالحديدة تدخلات المنظمة في القطاع الصحي بمحافظة الحديدة.

وفي الاجتماع استعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله احتياجات القطاع الصحي بمركز المحافظة وعدد من المديريات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصائر الجائر.

وتطرق إلى الدعم الذي تقدمه المنظمة للقطاع الصحي سواء لمستشفيات المدينة أو المستشفيات الريفية والذي كان له الأثر في استمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية للمرضى من أبناء المحافظة أو النازحين من محافظات أخرى.

وأشاد الدكتور جارالله بما قدمته وتقدمه منظمة الصحة من دعم تمثل في توفير الأدوية والوقود لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية وتشكيل فرق طبية ورفد القطاع الصحي بعدد من المستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف .

وثمن مدير مكتب الصحة استمرار دعم المنظمة لهيئة مستشفى الثورة ومستشفيات باجل وبيت الفقيه والزيدية الريفية.. مؤكدا أن استمرار ومضاعفة الدعم سيسهم في تقديم خدمات أفضل للمرضى.

فيما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن نيفيو ذجاريا اهتمام منظمة الصحة العالمية بدعم قطاع الصحة في اليمن لتخفيف معاناة المواطنين خصوصا في ظل مع ما يمر به اليمن من أوضاع صعبة جراء الحرب.

وأشار إلى أهمية دعم الخدمات الصحية وأن يشمل هذا الدعم المرافق الصحية في المديريات من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمرافق الصحية التي تخدم شريحة واسعة من المرضى.

وأشاد ممثل المنظمة بالآلية المتبعة والإجراءات المتخذة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة.. منوها بمستوى تطور الخدمات الصحية والطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الرئيسية وفي مقدمتها هيئة مستشفى الثورة العام.

وكان مدراء الصحة في مديريات بيت الفقيه وباجل والمراوعة والزيدية استعرضوا حتياجات المرافق الصحية في المديريات ومتطلبات العمل الضرورية لتحسين الخدمات الصحية للمرضى.

وفي ختام الاجتماع سلم مدير مكتب الصحة درع المكتب لممثل منظمة الصحية العالمية تقديرا لجهود المنظمة في دعم القطاع الصحي.

حضر الاجتماع مدير الخدمات الطبية والمساعدة بوزارة الصحة الدكتور علي جحاف ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط ومدير الرصد الوبائي بالمحافظة الدكتور محمد الفقيه ومدير صحة البيئة بالمنظمة المهندس عبد الملك مفضل ومدير مكتب المنظمة بالحديدة الدكتور أحمد الصوفي ومنسق الطوارئ بمكتب المنظمة بالحديدة الدكتور عبد الله سالم ومنسق كلاستر الصحة بالمنظمة الدكتور عبد الفتاح المهدي ومنسق الكتلة الصحية لمحور الحديدة الدكتور عبد الله زحيري.

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