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تنظيم فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية في بني مطر
[24/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 نظم مكتب التربية بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء بالتعاون مع إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة ومدرسة النصر في بيت بوس فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية.

وفي الفعالية أكد وكيل أول المحافظة حميد عاصم ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار الحرص على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات الراهنة.

وأشارا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة لإكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وخلق التنافس العلمي بين المدارس.. داعين التربويين للمشاركة الفاعلة في فعالية ذكرى مرور ثلاثة أعوام من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان.

فيما أشار مدير مكتب التربية بالمديرية مقبل الجعدبي إلى الحرص على تنظيم هذه الفعاليات لتجديد النشاط لدى الطلاب.. مؤكدا استعداد الكادر التربوي المشاركة في الفعالية المركزية بالعاصمة صنعاء للتأكيد على صمود الكادر التربوي.

بدورها أكدت مدير مدرسة النصر هنية حلبوب حرص الكادر التربوي بالمدرسة على إنجاح العملية التعليمية.

تخلل الفعالية التي حضرها مدير المديرية عبداللطيف اللمذي ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة امين سنان وعدد من مدراء الادارات بمكتب التربية ورئيس وأعضاء مجلس الآباء فقرات فنية جسدت الصمود والثبات في وجه العدوان.

إلى ذلك افتتح وكيل أول المحافظة حميد عاصم ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ثلاثة معارض فنية نظمتها مدارس النصر ومعاذ بن جبل والثورة بحدة، تضمنت مجسمات وصور تشكيلية وأشغال يدوية عكست بطولات المرابطين في ميادين الصمود.

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