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قبائل صنعاء تعلن الجهوزية الكاملة للمشاركة في ذكرى الصمود 3
[24/مارس/2018]
صنعاء -  سبأ :
 أعلنت قبائل سنحان وبني بهلول وبني حشيش ومناخة وجحانة بمحافظة صنعاء الجهوزية الكاملة للمشاركة في إحياء الذكرى 3 من الصمود في مواجهة العدوان.

حيث اكد المشائخ والوجهاء والاعيان في لقاء قبلي موسع بمديرية سنحان وبني بهلول عصر اليوم استكمال الترتيبات النهائية للمشاركة في الفعالية المركزية يوم الاثنين المقبل بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.. معتبرين ذلك اقل ما يمكن تقديمه إكراما لمن يبذلون أرواحهم ودمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن.

وفي اللقاء اكد محافظ صنعاء حنين قطينة اهمية المشاركة المشرفة لأبناء المحافظة مع اخوانهم من المحافظات الاخرى في هذا الحدث الهام لإيصال رسالة اليمن للعالم اننا صامدون.

واهاب بالتربويين والمزارعين والكادر الاكاديمي والقطاع الخاص وحرائر المحافظة ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التحشيد للفعالية لإظهار الصورة الواضحة للعالم ان الشعب اليمني حاضر للسلم وللحرب جاهز.

ولفت إلى التضحيات التي تقدمها مديريات المحافظة من الشهداء والغذاء في سبيل العزة والكرامة والسيادة الوطنية.

فيما اشار مدير مديرية سنحان احمد نهشل، إلى ان أبناء المديرية رجال ونساء في اتم الجهوزية لتسجيل الحضور المشرف في الفعالية .

وعلى الصعيد نفسه اكد وكيل القطاع الجنوبي الشرقي عبدالملك الغربي ، في لقاء موسع للسلطة المحلية والمشائخ والاعيان بمديرية جحانة ، استكمال كافة الترتيبات الخاصة بمشاركة جحانة في هذا الفعالية .

ولفت مدير مديرية جحانة محمد البشاري إلى ان ابناء المديرية سيكونوا في طليعة الصفوف بميدان السبعين .

إلى ذلك اكد مشائخ ووجهاء واعيان ومحلي مديرية مناخة في لقاء قبلي بحضور وكيل القطاع الغربي احمد الصماط ومدير المديرية احمد جمعان ، استجابتهم لدعوة المشاركة وان يوم الاثنين موعد اللقاء في ميدان السبعين .

وفي السياق ذاته اعلن لقاء قبلي تربوي حاشد في مديرية بني حشيش بحضور المشائخ والاعيان وأعضاء السلطة المحلية والقيادات التربوية، ان قبائل بني حشيش قاطبة لن تبخل على الوطن بهذا الموقف المشرف لإعلام العدو من هو اليمني .

واشاد مدير المديرية محمد القاضي والأمين العام إبراهيم الجيلاني بتفاعل كافة أبناء العزل والقرى وحرصهم على المشاركة في الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.


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