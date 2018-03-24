محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أحزاب التحالف الوطني تدعو إلى المشاركة في الذكرى الثالثة للصمود صنعاء - سبأ :

دعا المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى الحشد الجماهيري الاثنين المقبل 26 مارس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في الذكرى الثالثة للصمود .



وأكد المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية المشاركة الفاعلة في هذه الفعالية الجماهيرية الحاشدة للتأكيد على صمود الشعب اليمني وتماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الإصطفاف في مواجهة العدوان .



وحث المجلس كافة أعضاءه ومناصريه إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعالية لإيصال لرسالة إلى العالم وقوى العدوان بأن الشعب اليمني قادر على تجاوز المحن ولن يتهاون ضد كل من يحاول النيل من الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي في معركة الانتصار للوطن.

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ