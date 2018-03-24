الداخلية تعلن منع دخول القاطرات إلى العاصمة صنعاء ابتداء من مساء الأحد صنعاء - سبأ :

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم منع دخول القاطرات والشاحنات الكبيرة إلى العاصمة صنعاء ابتداء من مساء غدا الأحد وحتى مساء الثلاثاء، نظراً للفعالية الجماهيرية التي ستشهدها العاصمة صنعاء بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يأتي ضمن الترتيبات الأمنية للفعالية، حيث تم تعميمه على كل النقاط الأمنية في منطقة الحزام الأمني المحيط بأمانة العاصمة لمنع دخول أي قاطرة أو شاحنة إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة المحددة.



ودعت الوزارة سائقي القاطرات والشاحنات الكبيرة والمعدات الثقيلة الإلتزام بذلك حتى لا تبقى آلياتهم موقوفة في مداخل العاصمة خلال الفترة المحددة التي ستبدأ مساء غد وتنتهي مساء الثلاثاء القادم.

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ