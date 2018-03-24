محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقي ممثلة اليونيسيف لدى اليمن صنعاء - سبأ :

التقى رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس اليوم بصنعاء الممثلة المقيمة لمنظمة اليونيسيف لدى اليمن ميرتشل ريلانيو.



جرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التنسيق في الهيئة عبدالوهاب الوشلي، مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق للمشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمة في اليمن للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.



وفي اللقاء أكد الدكتور القاسم دعم الهيئة الوطنية في تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة في اليمن.



من جانبها أشارت ممثلة اليونيسيف في اليمن إلى أهمية القطاعات والمشاريع التي تعمل بها المنظمة .. مؤكدة الحرص على استمرار أنشطتها في اليمن.

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ