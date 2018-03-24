محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة بالذكرى الثالثة للصمود ريمة - سبأ :

نظم أبناء ربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام اليوم وقفة احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان .



وأكد المشاركون إستمرار أبناء المحافظة في رفد جبهات العزة والشرف بالرجال والمال وتسير قوافل العطاء.



وفي الوقفة التي حضرها القيادات المحلية والتنفيذية والمشائخ والوجهاء .. أكد محافظ ريمة حسن العمري إلى أهمية استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.



وحث القيادات والمكونات على تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. داعيا إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ