محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمديرية الجبين بريمة بمرور ثلاثة أعوام للصمود ريمة - سبأ :

نظمت بمديرية الجبين محافظة ريمة فعالية بمرور ثلاث أعوام من الصمود في وجه العدوان بمشاركة عدد من مدارس المديرية.



وفي الفعالية دعا وكيل المحافظة لشؤون الأمن صالح العياضي وأمين محلي الجبين ماجد أمين إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية الكبرى بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين المقبل.



فيما ألقيت كلمات أشارت إلى ضرورة استمرار الصمود في وجه العدوان وإفشال مخططاته ورفد جبهات الشرف بالرجال والعتاد.



وأكدت أهمية مضاعفة الجهود وتفعيل الأنشطة المدرسية والعمل من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي وإنجاح العام الدراسي الحالي.



تخلل الفعالية التي حضرها مدير إدارة التربية بالمديرية حامد الضبيبي وعدد من القيادات التنفيذية والتربوية والمحلية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، قصائد شعرية.

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ