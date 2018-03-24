محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة: استكمال التحضيرات لمشاركة أبناء المحافظة في فعالية السبعين حجة - سبأ :

أكد محافظ حجة هلال الصوفي أن اللجان المكلفة بالتحضير لمشاركة أبناء المحافظة في الفعالية المركزي الخاصة بمرور ثلاثة أعوام من العدوان بالعاصمة صنعاء، إستكملت أعمالها .



وأوضح المحافظ الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبناء المحافظة سيتوافدون بدءً من يوم غد إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في الفعالية التي ستقام بميدان السبعين.



ولفت إلى أن أبناء حجة كانوا وسيظلون الرجال الأوفياء والسباقين في مختلف القضايا والمواقف الوطنية بما فيها مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



ونوه المحافظ الصوفي بالجهود التي بذلت لإستكمال التحضيرات من لجان الحشد على مستوى المحافظة والمديريات وكذا تفاعل القوى السياسية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية ودورهم التحشيد للمشاركة في الفعالية .



وثمن جهود كافة منتسبي الأجهزة الأمنية وحرصهم على تأمين وصول المشاركين من أبناء المحافظة إلى ميدان السبعين .



سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ