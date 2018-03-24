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وقفات وقوافل للمرابطين في الجبهات من مديريات جبلة والعدين والمخادر بإب
[24/مارس/2018]
إب - سبأ :
 نظمت بمديرية جبلة بمحافظة إب اليوم وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود والثبات في وجه العدوان.

وفي الوقفة التي تم خلال تسيير قافلة مالية وعينية بحضور وكيل المحافظة صادق حمزة وصالح حاجب .. أكد المشاركون إستمرارهم في رفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

وأكد بيان صادر عن الوقفة المضي في طريق الحرية والكرامة والإستقلال .. مشيرا إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين المقبل.

وأشاد المشاركون بما يسطره المرابطين في الجبهات من ملاحم بطولية .

إلى ذلك سير أبناء مديرية العدين اليوم قافلة مالية وغذائية للمرابطين في جبهات العزة والشرف بمرور ثلاثة أعوام من الصمود.

وأكد وكيل المحافظة حارث المليكي استمرار أبناء المحافظة في البذل والعطاء للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة .. لافتا إلى أن ذلك يؤكد تلاحم وصمود الشعب اليمني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى أن مديريتي الحزم ومذيخرة والفرع سيرت قوافل الدعم المالية والعينية لرفد الجبهات وتعزيزا للصمود في ذكرى الصمود الثالثة .

فيما دعا أمين محلي مديرية العدين إلى المشاركة الفاعلة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين المقبل.

من جهة أخرى نظمت بمديرية المخادر محافظة إب اليوم وقفة حاشدة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود.

وفي الوقفة التي تم خلالها تسيير قافلة مالية وعينية من أبناء المخادر للمرابطين في جبهات العزة والشرف .. أكد المشاركين استمرار صمودهم وثباتهم في وجه العدوان.

ودعوا أبناء المديرية إلى المشاركة والتحشيد في الفعالية المركزية بميدان السبعين بصنعاء تتويجا لصمود أبناء الشعب لثلاثة أعوام.

سبـأ
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