محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يتفقد التحضيرات الخاصة بالفعالية المركزية بميدان السبعين صنعاء - سبأ :

تفقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم لميدان السبعين بأمانة العاصمة ومعه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، سير التحضيرات الميدانية الخاصة بالفعالية الجماهيرية الكبرى التي ستقام في ميدان السبعين بمرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان.



واستمع رئيس الوزراء من نائب رئيس اللجنة الأمنية الفرعية الخاصة بالفعالية طه الصنعاني، إلى شرح عن سير الإعداد والتحضير الميداني والخدمي والأمني لهذه الفعالية والجهود المبذولة من قبل المعنيين في سبيل إنجاز المهام كل فيما يخصه .



وحث رئيس الوزراء الجميع على مضاعفة الجهود وسرعة استكمال المهام الميدانية التنظيمية والفنية والخدمية وذلك لما فيه تهيئة المكان لاستقبال الحشود الجماهيرية التي ستتوافد إلى ميدان السبعين من مختلف المحافظات والمديريات للتعبير عن تلاحمها وثباتها في مواجهة العدوان ومواصلة مقاومتها له حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.



وأعرب الدكتور بن حبتور عن تقديره لكافة المهام التي أنجزتها اللجنة الوزارية الإشرافية العليا لإحياء هذه الذكرى على المستويين المركزي والمحلي وكذا جهود اللجان الفرعية والعاملين في الميدان .

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ