(سبأ) تنشر خطة الداخلية لتنظيم خطوط السير والمواقف للسيارات المشاركة في فعالية 3 أعوام من الصمود
[24/مارس/2018]
صنعاء - ىسبا :
اعتمدت وزارة الداخلية خطة مرورية خاصة بخطوط السير والمواقف للسيارات القادمة من المحافظات ، للمشاركة في الفعالية المزكزية والحشد الجماهيري الكبير المزمع اقامته في العاصمة صنعاء يوم الاثنين القادم في ميدان السبعين بمرور ثلاثة اعوام من الصمود في وجه العدوان الغاشم .
فيما يلي تفاصيل الخطة :-
أولا : خطوط الســـير : ـ
١/ : خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة ( طريق تعز ) .
من جولة دار سلم والاتجاه غرباَ عبر شارع الخمسين الجنوبي مروراً بنفق بيت بوس حتى جولة شهران والانعطاف يميناً عبر شارع مستشفى القدس وصولاً إلى مدخل الموقف المخصص ( غربي الرئاسة ).
٢ /: خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة ( طريق جحانة )
وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غرباًَ عبر شارع الخمسين وجولة دار سلم وجسر بيت بوس حتى جولة شهران . والانعطاف يميناً عبر شارع مستشفى القدس وصولاً إلى مدخل الموقف المخصص ( غربي الرئاسة ) .
٣ / : خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة ( طريق الحديدة) .
وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوباً عبر شارع الخمسين مروراً بالعشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة . ومن أمام عمارة الكريمي والاتجاه غرباً عبر شارع الخمسين حتى تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر , ثم الانعطاف يساراً عبر شارع 14 أكتوبر حتى جولة 14 اكتوبر ( امام المحطة ) . والانعطاف يميناً ثم الوقوف في الخط المؤدي إلى ميدان السبعين .
٤ / : خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة ( طريق عمران ) :
وحدد لهم الوصول إلى جولة الستين عمران والاتجاه عبر شارع الستين الشمالي والغربي حتى جولة عصر, وعبر الستين الجنوبي حتى جولة ونفق المصباحي . والخروج من النفق والانعطاف يميناَ إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين ,
٥ / : خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة ( طريق شبام المحويت ).
وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان والانطلاق عبر شارع شملان وشارع الثلاثين حتى تقاطعه مع شارع الستين . ومنه عبر جولة مذبح وعصر والمصباحي , حتى الوصول إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين .
٦ / : خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة (طريق أرحب ) .
وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنه والاتجاه غرباً عبر شارع الستين ـ نفق الستين عمران ـ وجسر مذبح ونفق عصر ـ حتى نفق المصباحي , والانعطاف يميناً إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين .
٧ / خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة ( طريق مأرب):ـ
وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقاً عبر شارع النصر وشارع المدينة السكنية سعوان حتى جسر شيراتون والانعطاف عبر الخط الدائري الشرقي وشارع برلين حتى جولة العمري . والانعطاف شمالاً عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني . ثم الاتجاه يميناً عبر شارع 45 حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب .
٨ / خط السير المخصص للعنصر النسوي .
يتم توجيه المشاركات في الفعالية بالاتجاه إلى جولة جسر الرئاسة ( النجيمات ) والاتجاه غرباً عبر الشارع الستين , والانعطاف يميناً عبر الشارع الواقع أمام بوابة دار الرئاسة وخلف المنصة حتى الوصول إلى الموقف المخصص للعنصر النسائي .
ثانيا: مواقــــــــف السيــــــــــارات .
الساحة الغربية لميدان السبعين .
الموقف الشرقي لجامع الشعب .
موقف السيارات التابع للواء الثالث ( أمام فندق شهران ).
موقف السيارات داخل جامع الشعب ( مخصص لسيارات النساء ).
الشارع الموازي لشارع 14 اكتوبر من الجهة الشرقية ( موقف احتياطي ) . بحيث يتم تأمين وحماية المواقف السابقة من قبل خدمات النسق الأول .
سبـأ