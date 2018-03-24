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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 08:48:57م
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اليمن يحتفل باليوم العالمي للمياه الأربعاء القادم
[24/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 تنظم وزارة المياه والبيئة الأربعاء القادم حفلا خطابيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه تحت شعار "الطبيعة من أجل المياه ".

وأوضح وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الفعالية العالمية تأتي في نسختها الخامسة والعشرين لعام 2018م في محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" في التصدي لتحديات المياه.

وأشار المهندس الوزير إلى الأهمية التي يمثلها اليوم العالمي للمياه كونه يتضمن الكثير من المعاني والدلالات المتصلة بالأمن المائي وكيفية مواجهة التحديات من خلال تحقيق تنمية مستدامة تسهم في تحقيق إدارة ناجحة وفاعلة للموارد المائية.

ولفت إلى أن الاحتفال بهذه الفعالية يأتي بالتزامن مع الخطوات والمساعي الجارية لبلورة خطط وبرامج الوزارة نحو تحقيق الإستدامة المائية، بما في ذلك تطوير منظومة المياه والصرف الصحي والتي تسير وفق دراسات وأسس علمية تتطلع الوزارة من خلالها إلى مواجهة التحديات التي يواجهها اليمن في مجال المياه والصرف الصحي.

وأكد المهندس نبيل الوزير أن الأمن المائي يعتبر من أهم التحديات العالمية من حيث أثره على التنمية بالإضافة إلى أنه جزء لايتجزأ لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.. لافتا إلى أن العالم لن يستطيع مواجهة تحديات التنمية المستدامة والتي من أبرزها التنمية البشرية وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة بدون تحسين إدارة الموارد المائية وبدون ضمان الحصول على خدمات منتظمة للمياه والصرف الصحي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارًا في 22 ديسمبر 1992، باعتبار يوم 22 مارس من كل عام يومًا عالميًا للمياه، على أن يتم الاحتفال به ابتداء من 22 مارس عام 1993م .

سبـأ
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