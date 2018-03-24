التلاحم القبلي يدعو قبائل اليمن إلى المشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود صنعاء - سبأ :

دعا مجلس التلاحم القبلي كافة المشائخ والوجاهات والعقال والأمناء وأبناء قبائل اليمن إلى المشاركة الفاعلة والحشد المهيب في ميدان السبعين في الذكرى الثالثة للصمود الاثنين المقبل.



وأكد المجلس في بيان صادر عن اللقاء التحضيري القبلي الذي عقد بصنعاء اليوم تحت شعار " وإن جندنا لهم الغالبون " أن المشاركة في الفعالية تأكيد للعالم وقوى العدوان بمدى صمود الشعب اليمني واستعداده استمرار المواجهة وأنه شعب عصي على الانكسار.



كما دعا البيان إلى مصالحة مجتمعية تعمق من وحدة وتماسك الجبهة الداخلية وتسهم في تعزيز التكافل والنسيج الاجتماعي وتحقيق الأمن والإستقرار .



وجدد المجلس الدعوة للمغرر بهم العودة إلى جادة الصواب وحضن الوطن والاستفادة من العفو ورحابة صدر المجتمع اليمني.. مندد بالممارسات الإجرامية للعدوان وانتهاكاته ومنها قتل الأسرى ودفنهم أحياء والتمثيل بجثثهم أحياء وأمواتا.



وأشاد البيان بالإنجازات والملاحم البطولية لرجال الرجال في مختلف ميادين الشرف والعزة والكرامة وما يرافقها من تطور تصنيعي مواكب لمختلف المسارات لردع العدو وآخرها إصابة طائرة إف 15 في محافظة صعدة.



وفي اللقاء الذي حضره مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان .. أكد وزير الدولة أحمد القنع أهمية المشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان، وإرسال رسالة للعالم وقوى العدوان باستمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان.



ولفت إلى تضافر الجهود الرسمية والقبلية ومواصلة البذل والعطاء في سبيل الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته وعزته وكرامته .



وألقيت كلمات من محافظ عدن طارق سلام وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الدكتور حميد المطري ورئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام وكلمة عن المحافظات الشرقية محمد بنان العولقي ونائب رئيس المكتب التنفيذي لأنصار الله قاسم الحمران وكلمة المجالس المحلية بأمانة العاصمة ألقاها فواز الجرادي أشارت في مجملها إلى أن العدوان كشف الأقنعة المزيفة وأهدافه في الاحتلال والاستعمار والاستيلاﺀ على الثروات .







وأشارت الكلمات إلى المخاطر التي تحاك ضد الشعب اليمني وخاصة في المحافظات الجنوبية المحتلة، ما يتطلب تضافر جهود الجميع لإفشال هذه المخططات التي تستهدف تمزيق الصف الوطني ووحدة اليمن والسيطرة على خيراته.



وأكدت الكلمات أهمية استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد ومواصلة البذل والعطاء لمواجهة العدوان ومخططاته.

سبـأ [24/مارس/2018]سبـأ